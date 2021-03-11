Valilikten yapılan yazılı açıkmalaya göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 81 ildeki gençlerde var olan millete ait hasletlerin, istiklal, istikbal, bayrak sevgisinin, tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla Valilikte bayrak teslim töreni düzenlendi.

Erzincan’dan Esranur Polatoğlu'nun Malatya’ya taşıdığı Türk bayrağı, Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Ömer Miraç Pay’a teslim edildi.Pay, Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsilen dalgalanacak ay yıldızlı bayrağı, 18 Mart’ta Çanakkale’ye ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Aydın Baruş, Çanakkale Savaşları'nın Türk tarihinde eşsiz yeri bulunduğunu belirterek, bu savaşla Anadolu'nun bağımsız bir yurt olarak kalacağının Türk milletinin iradesiyle dünyaya duyurulduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşları'nın, bağımsızlık mücadelesi Kurtuluş Savaşı’nın yol gösterici ve ilham kaynağı olduğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı'mız, Çanakkale'de kazanılan zafer sayesinde tüm Türk milletinin ayağa kalktığı ve Anadolu'nun işgaline asla müsaade edilmeyeceği, iradesinin açıklıkla gösterildiği bir savaş olmuştur. Çanakkale'de yatan şehitlerimiz vatan toprağımızın bekçileridir. Bu bekçiler topraklarımızda yattığı sürece bu vatan hiçbir zaman yabancı güçlere teslim edilmeyecektir. Türk milleti bu iradeyi daima göstermiştir, göstermeye de devam edecektir."

Bayrağı Malatya’ya taşıyan Esranur Polatoğlu ise Türk bayrağını teslim aldığı andan itibaren gururla taşıdığını belirtti.