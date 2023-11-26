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Güncel
İHA 26.11.2023 09:47

Edirne’de etkili olan sağanak ve fırtına ağaç devirdi, yol trafiğe kapandı

Edirne'de şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler ilerlemekte büyük güçlük yaşarken, devrilen bir ağaç ise yaklaşık 5 saat boyunca yolun trafiğe kapatılmasına sebep oldu.

Edirne’de etkili olan sağanak ve fırtına ağaç devirdi, yol trafiğe kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Trakya’da şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı felç etti. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara büyük zorluk yaşattı.

Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın yol ortasına devrilmesi sonucu yaklaşık 5 saat boyunca yol trafiğe trafiğe kapatıldı. Ayrıca, rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç otobüs durağının üstüne devrildi. Şehir içi otobüs durağında kimsenin olmaması ise büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçti. Polis ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaç için cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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