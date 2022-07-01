Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçeye Meriç istikametinden girişler alternatif yollardan sağlanıyor.
İlçedeki bir akaryakıt istasyonuna LPG getiren tanker, ilçeye 1 kilometre kala tarlaya devrildi.
Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tankerden LPG sızma ihtimaline karşı yol, jandarma tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İpsala'ya Meriç istikametinden girişler, Turpçular köyü istikametinden sağlanıyor.
Devrilen tankerin, vinç yardımıyla kaldırılacağı belirtildi.
Son Haberler
- 10:36
- 10:33
- 10:19
- 10:03
- 10:05
Sıradaki Haber
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 2022 YKS sonuç sorgulama...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz