Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100'er çam fidanı ve gül dikildi

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu bahçesindeki etkinlikte öğrenciler çam fidanı ve gülleri toprakla buluşturdu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, Cumhuriyet'in 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla fidanların dikildiğini dile getiren Tan, "Daha güzel ve daha yeşil bir kampüs oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Programa Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.