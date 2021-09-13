Karaağaç Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yaşayan "Sarıkız" adlı 2 yaşındaki kaniş cinsi köpek ile "Sarman" isimli 1 yaşındaki tekir cinsi kedi bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.

Aynı kaptaki yemeği paylaşan Sarıkız ve Sarman dostça yaşam sürüyor, zaman zaman birlikte oyun oynuyor.

Çiftlik sahibi Nebil Eyikeyf, AA muhabirine, sevimli dostların birbirinden ayrılmadığını söyledi.

"Ayrılmaz dostlar" dediği kedi ve köpeğinin beraber büyüdüğünü anlatan Eyikeyf, şöyle konuştu:

"Ben onları hiç birbirinden ayırmıyorum. Sabah 'günaydın' dediğimde koşarak yanıma geliyorlar, daha kapıda karşılıyorlar. Yedikleri ekmeği birlikte bölüşüyorlar. Kıskançlık ve fesatlık yok, 'hepsi benim olsun' diye mücadele etmiyorlar. Birbirleriyle sarmaş dolaş 24 saatleri böyle geçiyor. İnsanlar birbirleriyle anlaşmakta güçlük çekiyor, insanlara da biraz örnek olmasını diliyorum."