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Erzurum'daki Köşk Barajı tamamlandığında ekonomiye yılda 1 milyon 62 bin liralık katkı sağlayacak

Gözaltına alınan M.A.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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