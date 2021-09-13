Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'da, edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eski askeri okul öğrencisi M.A.B.'yı Tekkeköy ilçesinde gözaltına aldı.
Gözaltına alınan M.A.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Haberler
- 10:22
- 10:22
- 10:35
- 10:31
- 10:17
Sıradaki Haber
15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen atama takvimi 2021 belli oldu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz