Canalp, Valilik ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde merkeze bağlı Musabeyli köyünde motokros parkurunun tanıtımında yaptığı konuşmada, Edirne Motosiklet Derneği üyelerinin isteği doğrultusunda uluslararası müsabakaların yapılacağı bir parkur için 11 ay önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

Federasyonla iletişime geçerek teknik düzeyde çalışma ve toplantılar yaptıklarını belirten Canalp, "Gerek pistle, gerekse sosyal donatı alanlarıyla, padokla ilgili olsun, projenin her bir aşaması federasyonumuzla beraber gerçekleştirildi. Burada inşallah sonbaharda uluslararası yarışmaları beraberce düzenleyeceğiz." dedi.

Canalp, pistin yüzde 90'lık kısmının tamamlandığını, geriye ambulans yollarının kaldığını ifade etti.

Pistin bin 810 metre uzunluğa ve 7 atlama rampasına sahip olduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Bu hafta itibarıyla pistin yanındaki üst yapının da inşasına başlıyoruz. Zaten mesire alanımız inşa edilmiş durumda, bunun dışında aynı zamanda bir çadır kamp alanı kuracağız. Aynı zamanda bir de karavan kampı yapacağız. 37 hektarlık alanda insanlar eğer arzu ederlerse karavanlarıyla konaklama imkanına sahip olacaklar. Sosyal tesislerimiz olacak. Hem seyir alanlarımız ama aynı zamanda doğayı çok zorlamadan tribünleri de yapacağız. Aynı anda 40 motosikletimizi yıkayabilecek tesisimiz de olacak."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Edirneli gibi çalışarak geleceğe dönük işler yaptığını belirtti.

Bugüne kadar projelerde birlikte çalıştıklarını aktaran Gürkan, "Ben Edirne'ye motokros pistinin kazandırılmasında emeği geçen başta çok değerli valimiz olmak üzere herkesi kutluyorum." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan ise Edirne Valisi Canalp'in direktifleri ve önderliğiyle dünya standartlarında bir parkur hazırlamak için yola çıktıklarını, bugün parkuru test etmek ve tanıtmak için burada olduklarını belirtti.