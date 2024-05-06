Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.
Ekipler, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyündeki yaptığı kontrolde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki 6 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen araç sürücüsü gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, il genelindeki denetimlerinde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.