Edirne Valisi Kırbıyık, şehit annelerini ziyaret etti

Kırbıyık çifti, 1992 yılında şehit olan Mustafa Sezen Tikveşli ve 1997 yılında şehit olan İstiklal Vardar'ın ailelerini ziyaret etti, şehitlerin annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.



"Onlar bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna gözlerini kırpmadan can veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti"

Şehitlerin en kıymetli emanetleri olan annelerini, Anneler Günü münasebetiyle ziyaret ederek hayır dualarını istediklerini belirten Kırbıyık, "Onlar bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna gözlerini kırpmadan can veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti. Bizler devlet olarak, millet olarak daima kendilerinin yanlarında, emirlerindeyiz. Şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.