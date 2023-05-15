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Güncel
AA 15.05.2023 14:06

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Söğüt ve Gölpazarı ilçelerinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, O.K, M.A. ve T.A. gözaltına alındı. Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, kama ve döner bıçağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve T.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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