Adıyaman’da seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adıyaman’da 327 bin 349 oy kullanıldı.



Kullanılan oylardan 8 bin 23 oy geçersiz sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan 211 bin 389 oy alarak yüzde 66, Kemal Kılıçdaroğlu 99 bin 771 oy alarak yüzde 31.24, Sinan Oğan 6 bin 963 oy alarak yüzde 2.18, Muharrem İnce bin 203 oy alarak yüzde 0.38 oranına ulaştı.



28. Dönem Milletvekilliği seçiminde ise, kullanılan 327 bin 324 oyun, 12 bin 416 oy geçersiz sayıldı. Kullanılan oylardan AK Parti 165 bin 281 oy ile yüzde 52.36, CHP 58 bin 248 oy ile yüzde 18.61, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 37 bin 935 oy ile yüzde 11.6, Yeniden Refah 15 bin 293 oy ile yüzde 4.8, Milliyetçi Hareket Partisi 12 bin 926 oy ile yüzde 4.3 oy oranına ulaştı. Bağımsızlardan Selim çakır ise 9 bin 492 oy ile yüzde 4 oy aldı.



Adıyaman’da Cumhur İttifakı 196 bin 666 oy, Millet İttifakı 58 bin 248 oy aldı



Milletvekilliği seçim sonucuna göre, AK Parti’den Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, CHP’den Abdurrahman Tutdere milletvekili seçildi. Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından milletvekilleri mazbatalarını alacak.