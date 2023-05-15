Bolu’da AK Parti, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

MHP, 54 yıl aradan sonra Bolu’dan milletvekili çıkardı.



Seçmen sayısının 236 bin 464 olduğu Bolu’da 216 bin 187 seçmen sandık başına gitti. Bolu İl Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 210 bin 825’i geçerli sayılırken, 5 bin 362 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti 77 bin 389, MHP 49 bin 856 ve CHP de 46 bin 10 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti’den Yüksel Coşkunyürek, CHP’den Türker Ateş ve MHP’den İsmail Akgül milletvekili oldu. MHP, 54 yıl aradan sonra Bolu’da milletvekilliği kazandı. Bolu’da Cumhur ittifakı 135 bin 974 oy alırken Millet İttifakı 61 bin 947 oy aldı.



AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek



AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Yüksel Coşkunyürek, 15 Mart 1965'te Bolu Gerede'de doğdu. İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 22 ve 23’üncü dönem AK Parti Bolu Milletvekili, 25 ve 26’ncı dönem ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Başdanışmanı olarak görev yapan Coşkunyürek, evli ve 4 çocuk babasıdır.



MHP Milletvekili İsmail Akgül



Bolu’da MHP’den 1'inci sıra milletvekili adayı olan İsmail Akgül, 10 Mayıs 1986 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi mezunu olan Akgül, Bolu’da Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde bulundu. Şu an Yeşilay Bolu Şube Başkanı olan Akgül, evli ve iki çocuk babasıdır.



CHP Milletvekili Türker Ateş



CHP Bolu 1’inci sıra milletvekili adayı olan Türker Ateş, 1966 yılında Bolu’da dünyaya geldi. İTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. Ateş, ocak ayında Türkiye ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP’den Bolu birinci sıra milletvekili adayı olan Ateş, evli ve 1 çocuk babasıdır.