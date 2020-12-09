Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumda olduğu belirtildi.

Aşının, tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." denildi.

Buna göre, vatandaşlar risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilecek. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi Üzerinden yazılacak, manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacak. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecek. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturacak.

e-Nabız nedir?

e-Nabız kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemidir. e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı uygulamasıdır.

e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

E-Devlet Kapısı Üzerinden E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sayfasına giriş yapmak için tıklayınız.

e-Nabız kronik hastalık nasıl sorgulanır?

e-Nabız sistemi üzerinden vatandaşların kronik rahatsızlıklanm sorgulamaları aşağıdaki işlemler doğrultusunda yapılacaktır. Kronik rahatsızlıklar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklarla ilgili risk kriterleri doğrultusunda belirlenmiştir.

1. Vatandaş e-Nabız uygulaması üzerinden "Kronik Hastalıklarım" başlığında yer alan alana giriş yapar.

2. Vatandaşın kronik rahatsızlığı yoksa giriş yapılan alanda "Kayıtlı bilginiz bulunmamaktadır." uyarısı çıkar.

3. Vatandaşın kronik rahatsızlığı varsa giriş yapılan alanda kronik rahatsızlığa ilişkin "Tanı Kodu", "Tanı Adı" ve "Kronik Hastalık Durumunu PDF Olarak İndir" başlıklan çıkar.

4. "Kronik Hastalık Durumunu PDF Olarak İndir" alanına tıklandığında ilgili makama verilmek üzere kişinin riskli kişiler kategorisinde yer aldığını, belgenin e-Nabız sisteminden otomatik olarak oluşturulduğunu ve karekodun okutularak doğrulama işleminin yapılabileceğini belirten bilgilerin yer aldığı tek sayfalık bir doküman PDF formatında indirilir.

5. Vatandaş belgenin çıktısını alarak ilgili kurum ile paylaşır.