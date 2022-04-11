Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Takibe alınan bir şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Düzce Uyuşturucu
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