Düzce'den başka bölgelere uyuşturucu madde gönderdikleri belirlenen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve içinde bulundukları araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.