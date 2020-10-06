Karabük merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "üniversite yapılanması"nda yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem akademisyen yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerle operasyonel hatlar üzerinden irtibatları tespit edilen, bazı ifade ve tutanaklarda isimleri geçen Karabük Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi H.Ç. ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli Doç. Dr. F.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, Karabük ve Samsun'da terörle mücadele şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Karabük'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan F.Y. tutuklanırken, H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.