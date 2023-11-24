Düzce'de sel tatbikatı yapıldı

Hızlıca Mamure Köyü mevkisinde suda mahsur kalanların bulunduğu bölgeye giden ekipler, 3 kişinin yerini tespit ederek çalışma alanı oluşturdu.

UMKE, AFAD İtfaiye Su Altı Ekipleri, gönüllü arama kurtarma derneği üyeleri, AFAD gönüllüleri ile polis ve sağlık personelinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, 2 kişiye bot ve halat yardımıyla ulaştı.

Senaryo kapsamında kurtarılan 2 kişi, bölgede hazır bulunan ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Cansız bedenine ulaşılan diğer kişi ise sudan çıkararak ilgililere teslim edildi.

Tatbikata katılan ekiplerin gösterdiği performans beğeni topladı.