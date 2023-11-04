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Güncel
AA 04.11.2023 15:40

Düzce'de ruhsatsız silah bulunduran 2 zanlı yakalandı

Düzce'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de ruhsatsız silah bulunduran 2 zanlı yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca mevkisinde rastgele havaya ateş edildiği ihbarını alan Akçakoca Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen bir aracı takibe aldı.

Araçta C.Ş. ve D.İ'nin olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri ilçeye bağlı Doğanlı köyünde evlerinin önünde yakaladı.

Evde ve araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Ş. ve D.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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