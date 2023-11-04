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Güncel
İHA 04.11.2023 15:31

Tunceli’de çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Tunceli’de yağma ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tunceli’de çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Pertek ilçesinde meydana gelen yağma, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tehdit, hakaret ve kasten yaralama olaylarına karışan kişileri yakalamak için 2 Ekim'de Özel Hareket polisleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Pertek ve il merkezinde S.M., B.S., U.Y., H.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 1 av tüfeği, 3 av fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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