Tunceli’de çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Pertek ilçesinde meydana gelen yağma, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tehdit, hakaret ve kasten yaralama olaylarına karışan kişileri yakalamak için 2 Ekim'de Özel Hareket polisleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda Pertek ve il merkezinde S.M., B.S., U.Y., H.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 1 av tüfeği, 3 av fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.