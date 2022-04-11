Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de camilerde ramazanın ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi dolarken, cemaatin bir kısmıysa dışarıya serilen kilimlerin üzerinde namazlarını eda etti.
Çocukların da aralarında bulunduğu cemaat, hutbeyi dinledi.
Ramazanın paylaşma ayı olduğu vurgulanan hutbede, ramazanda herkesin ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtildi.
Etiketler: Düzce Ramazan Ayı
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