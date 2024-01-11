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Güncel
AA 11.01.2024 23:41

Düzce'de müşterilerin bilgileriyle açtıkları telefon hatlarıyla ürün alan 3 zanlı yakalandı

Düzce'de telefon bayisi müşterilerinin bilgilerini izinsiz kullanarak çıkardıkları hatlarla telefon ve aksesuar alan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce'de müşterilerin bilgileriyle açtıkları telefon hatlarıyla ürün alan 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren telefon bayisinde müşterilerin bilgisi ve izni olmadan işlem yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 çalışanın, 16 müşterinin adına tanımladıkları hatlar üzerinden cep telefonu ve telefon aksesuarları satın aldığını tespit etti.

Bu yöntemle alınan cep telefonlarına, aksesuarlara ve evraka el koyan ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

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