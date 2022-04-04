Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de Mehter Takımı'ndan `Hoş geldin ramazan` gösterisi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Mehter Takımı, "Hoş geldin ramazan" gösterisi sundu.
Düzce Belediyesi Mehter Takımı, Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte mehter marşları, ilahiler seslendirerek ramazan ayını karşıladı.
Belediye tarafından lokma dağıtılan ve çeşitli ikramların yapıldığı "Hoş geldin ramazan" etkinliğine katılanlar, mehter takımın seslendirdiği marş ve ilahilere eşlik etti.
Mehter Takımı, ramazan boyunca kentin farklı bölgelerinde etkinlikler yaparak vatandaşlarla buluşacak.
Etiketler: Düzce Ramazan Ayı
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