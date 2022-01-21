Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen evlere gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ve Gölyaka ilçelerinde kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan evlerdeki vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda malzemesi dağıtıldı.
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, genç gönüllülerden oluşan ekipler, 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezlerine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşların yardımına koştu.
Jandarma ekipleriyle ekmek, kavurma, bisküvi gibi gıda malzemelerinden oluşan paketleri arazi araçlarına yükleyen gönüllüler, ulaştıkları köylerde kapı kapı dolaşarak dağıtım yaptı.
Etiketler: Düzce Kızılay Jandarma Genel Komutanlığı
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