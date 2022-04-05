Düzce Belediyesi pandemiden dolayı iki senedir yapılamayan Ramazan etkinlikleri yeniden başladı.

Bahçeşehir bölgesinde başlayan etkinlikler hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik olacak.

Düzcelilerin özlemle beklediği Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri Bahçeşehir eski güreş sahasının olduğu alanda başladı.

Kültür İşleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinliklerde çocuklar oyunlarla ve tiyatro gösterileriyle Ramazan ayını bütün maneviyatıyla yaşıyor.

Her akşam iftardan sonra kurulan çadırda düzenlenen etkinlikler, olumsuz hava şartlarından da etkilenmeyecek.

Ramazan etkinliklerinin adresi olan Bahçeşehir’de Meddah, Karagöz ile Hacivat gibi geleneksel Türk tiyatrosu çocuklara benimsetilirken yarışmalar ve çocuk oyunları da miniklerin neşe içinde akşamlarının geçmesini sağlıyor.

Düzce Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde kurulan stantlarla da yetişkinler hem alışveriş yapma imkanı hem de hoşça vakit geçirebiliyor.