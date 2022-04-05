Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor
[Fotoğraf: İHA]
Kuzey Afrika çöllerinden gelen tozlar Tekirdağ'da 3 gündür yağmurla karışık çamur yağıyor.
Kuzey Afrika çöllerinden gelen tozlar Tekirdağ'da 3 gündür yağmurla karışık çamur yağıyor.
Kuzey Afrika'dan gelen toz Tekirdağ'da 3 gündür çamur olarak yağıyor.
Ara ara sağanak yağışların da etkili olması ile etkili olan çamur yağışından dolayı sokak aralarında bulunan araçların üstü çamurla kaplandı.
Araçların çamur ile kaplanmasından dolayı otoyıkamacılarda da yoğunluklar yaşanıyor.
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