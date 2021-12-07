Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 08:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf:AA]
Düzce'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez ilçeye bağlı Cedidiye Mahallesi, Hükümet Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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