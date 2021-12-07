Jandarma ekipleri, Beyoba Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 5 bin 334 lira para cezası uygulandı. Masadaki 11 bin 50 liraya da el konuldu.

İşletme sahibi M.A. (27) hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.