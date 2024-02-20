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Güncel
AA 20.02.2024 01:00

Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonları

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12-18 Şubat'ta uygulama noktalarında ve adreslerde yapılan kontrollerde, ruhsatsız 6 tabanca, 4 kuru sıkı, 4 av tüfeği, 137 fişek, 7 şarjör, 11 kartuş, 5 kesici ve delici alet ele geçirildi, haklarında arama karı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında, 25 kilo 820 gram uyuşturucu madde, 115,7 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, haklarında işlem yapılan 38 şüpheliden 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise 32 şişe kaçak alkol ele geçirildi, 1 zanlı hakkında işlem yapıldı.

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