Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Düzce'de otomobil, taksi ve panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Muharrem G. idaresindeki 54 AFF 779 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Atatürk Devlet Hastanesi yönüne gitmeye çalışan Nabi O. yönetimindeki 81 T 1995 plakalı taksi ve Feyyaz Y'nin kullandığı 81 AK 455 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada taksi ve otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Etiketler: Düzce
Sıradaki Haber
Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz