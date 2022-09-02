Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı’da gökyüzü kızıla boyandı
Ağrı’da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.
Merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi’nde bulunan Küpkıran Tepesi ve Murat Nehri’nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu.
Ayçiçekleri arasından süzülen ışıkların oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu manzaranın tadını çıkardı.
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