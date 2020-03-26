Alınan bilgiye göre, Mıcırlar Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, 20 dönümlük alanda zarar oluştu.