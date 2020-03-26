Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da, kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonun arka kapağındaki asansör sistemine kafası sıkışan şoför hayatını kaybetti. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
Şoför İhsan Ölmez (31), kamyonundaki gıda malzemelerini boşaltmak için Atikop Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinin önüne geldi. Kamyonunun arkasındaki kapağı açmak için kurulu asansör sistemini çalıştıran Ölmez'in kafası buraya sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ölmez'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ölmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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