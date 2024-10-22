Dünya barışı için bisikletiyle 40 yılda 80 ülke gezdi

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında yaşayan Rahmetullah Azad, dünyada yaşanan zulüm, adaletsizlik ve savaşlara dikkati çekmek için genç yaşlarında bisikletle gezmeye karar verdi.



Azad, 40 yıldır pedal çevirerek Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında bugüne kadar 80 ülkeyi gezdi. Gittiği her yerde barış mesajı veren ve insanlarla bir araya gelen Azad, son olarak Türkiye turu düzenlemek için yeniden yola çıktı. Zorlu yolları aşarak gece gündüz demeden Muş, Kayseri, Sivas gibi birçok ili bisikletiyle gezen Azad, Ağrı'da mola verip Türk Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti, Taşlıçay ilçesinde vatandaşların misafiri oldu. Mola verip dinlenen Azad, yağmurlu havaya rağmen yeniden yolcuğuna başlayıp yokuşlu yollarda zaman zaman `mütevazı` bisikletinden inip yürümek zorunda kalıyor. Azad, bisikletiyle Doğubayazıt ilçesine varıp burada bir süre dinlendikten sonra ülkesine doğru pedal çevirerek yolculuğuna devam etti.



"Bugüne kadar 80 ülkeyi gezdim"



Rahmetullah Azad, dünyada adaletsizliklerin olduğunu, acı çeken insanları gördüğünde çok üzüldüğünü ve bu yüzden bisikletiyle ülkeleri gezerek vicdanlı insanlara barış mesajı götürdüğünü söyledi. Ömrünün yollarda geçtiğini belirten Azad, `Ben bisiklet sporcusuyum. 40 yıldır dünyayı gezerek barış mesajı veriyorum. Bugüne kadar 80 ülkeyi gezdim. Asya, Avrupa, Afrika kıtalarındaki ülkelere gittim. İnsanlara barış mesajı veriyorum. Bu sefer de Türkiye'ye geldim, birçok ile gittim ve şimdi de Ağrı'dayım. Buradan da İran'a gideceğim.` dedi.



`Allah bu dünyada insanlara çok nimet vermiş ama çok problemler var. İnşallah dünyada savaşlar olmaz, sulh olur. Bombalar, roketler ve zulüm pistir.` diyen Azad, dünyada sulh olması dileğinde bulundu.

"60 yaşındayım ve hiç hastaneye gitmedim"

Azad, Almanya, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Taylan ve Kenya gibi ülkeleri de bisikletle gezdiğini anlattı. Yaklaşık 10 yılda bir bisiklet değiştirdiğini aktaran Azad, şunları kaydetti: `Bende iman ve irade var, Allah beni koruyor. Türkiye güzel bir ülke, insaniyet ve iman var. Mescide, market ve pazarlara gittiğimde herkes beni çok iyi karşılıyor, çok iyi insanlar. Çok teşekkür ediyorum. Akşamları akaryakıt istasyonları, mescitler ve yanımda bulunan kamp çadırında uyuyorum. 40 yıldır dünyayı geziyorum. 80 ülke için binlerce kilometre pedal çevirdim. 60 yaşındayım ve hiç hastaneye gitmedim.`