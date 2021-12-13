Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sierra Leone Sağlık ve Sanitasyon Bakanı Dr. Austin Demby, yaptığı açıklamada, ülkesinin COVID-19'la mücadele için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden çeşitli laboratuvar ürünlerini teslim aldığını açıkladı.

DSÖ'nün verdiği ekipmanın 600 bin dolar değerinde olduğunu kaydeden Demby, bu ekipmanın ülkenin çeşitli sağlık noktalarında kullanılacağını söyledi.

Demby, DSÖ'nün sağladığı ekipmanın, ülkede Kovid-19 testlerinin hızlandırılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 6 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.