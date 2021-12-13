Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSÖ'den Sierra Leone'ye 600 bin dolarlık laboratuvar ekipmanı desteği
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Dünya Sağlık Örgütü, Sierra Leone'ye yeni tip koronavirüsle mücadelesi kapsamında 600 bin dolar değerinde laboratuvar ekipmanı desteğinde buldu.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sierra Leone Sağlık ve Sanitasyon Bakanı Dr. Austin Demby, yaptığı açıklamada, ülkesinin COVID-19'la mücadele için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden çeşitli laboratuvar ürünlerini teslim aldığını açıkladı.
DSÖ'nün verdiği ekipmanın 600 bin dolar değerinde olduğunu kaydeden Demby, bu ekipmanın ülkenin çeşitli sağlık noktalarında kullanılacağını söyledi.
Demby, DSÖ'nün sağladığı ekipmanın, ülkede Kovid-19 testlerinin hızlandırılmasına yardımcı olacağını ifade etti.
Sierra Leone'de şimdiye kadar 6 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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