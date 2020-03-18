Haber Giriş: Kaynak: AA
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları
6,4320 6,4330
Avro
7,0870 7,0880
Sterlin
7,7620 7,8020
ANKARA
ABD Doları
6,4150 6,4650
Avro
7,0600 7,1200
Sterlin
7,6890 7,8590
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