İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları

6,4320 6,4330

Avro

7,0870 7,0880

Sterlin

7,7620 7,8020



ANKARA

ABD Doları

6,4150 6,4650

Avro

7,0600 7,1200

Sterlin

7,6890 7,8590

