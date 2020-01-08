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Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor08 Ocak 2020 Çarşamba 15:57 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 15:58
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
[Fotoğraf: AA]
İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye ulaştı.
Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.
Karayolları ekipleri iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA