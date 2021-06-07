Geçen hafta tarihi zirvesini 8,7738'e taşıyan ve geniş bir bant aralığında hareket eden dolar/TL, cuma günü yüzde 0,5 gerileyerek haftayı 8,6580 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 azalışla 10,5210'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 12,2310'dan satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin, iş gücü piyasasında iyileşmenin sürdüğünü göstermesine karşın beklentilerin altında kalmasının ardından 90,6 seviyelerinden 90 sınırına kadar geriledi. Yeni haftaya ise sınırlı da olsa yükselişle başlayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1'lik artışla 90,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin çok güçlü olmadığını ifade etti.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, dolar endeksinin 90 kritik eşiğinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 90,6 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.