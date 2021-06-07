Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruçlu Mahallesi'nde S.G'nin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıların saklandığı 4 adresi belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 11 fişek ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.