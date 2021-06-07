Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aranan 3 cinayet şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruçlu Mahallesi'nde S.G'nin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıların saklandığı 4 adresi belirleyerek operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 11 fişek ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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