Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 7 Ekim 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 18,58 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 7 Ekim güncel döviz kurları…
Dün 18,54-18,61 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,5751'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,2110'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 20,7650'den satılıyor.
Dolar endeksi dün yüzde 1,2 yükselmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 112,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9800'den işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, veri sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 111,4'ün destek konumunda bulunduğunu belirtti.
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