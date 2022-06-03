Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 3 Haziran 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 16,48 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 16,4870 liradan, euro 17,7320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,4850 liradan alınan dolar 16,4870 liradan satılıyor. 17,7300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,7320 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,4710 lira, euronun satış fiyatı ise 17,6450 lira olmuştu.
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