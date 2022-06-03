Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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