Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) TL nakdi ticari kredilere ilişkin kararının devam eden etkisiyle dün 16,0993 ile bir ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,9 altında 16,5570'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 16,6310'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 17,6050'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,4070'ten alıcı buldu.

Dolar endeksi, 103,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görürken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0585 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,4'ün destek, 104,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

28 Haziran güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: