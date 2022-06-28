Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 971 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 azalışla 970 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının 0,6 üzerinde 976,2 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.605 lira, Cumhuriyet altını da 6.520 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.825,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 971 lira 30 kuruşken satışı ise 971 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.553 lira satış fiyatı 1.588 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 28 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.825,31 dolar

Satış: 1.825,70 dolar

Gram

Alış: 971,30 lira

Satış: 971,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.553,57 lira

Satış: 1.588,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.218,00 lira

Satış: 6.335,00 lira