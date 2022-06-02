Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,47 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 altında 16,3931'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 16,4590'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 17,5900'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,6840'tan satıldı.

Dolar endeksi, iki günlük yükselişin ardından bugün düşüşe geçerek 102,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 1,0690'dan işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve para politikalarının seyrine dair belirsizlikler nedeniyle enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tondaki açıklamaları ile dolar endeksindeki oynaklığın arttığını belirten analistler, bugün açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam raporunun döviz piyasalarının seyri açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ayrıca, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, OPEC toplantısından gelecek haberlerin de takip edileceğini bildirdi.

2 Haziran güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: