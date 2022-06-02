Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 988,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 973,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 979,2 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.561 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.851,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 988 lira 30 kuruşken satışı ise 988 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.581 lira satış fiyatı 1.616 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 2 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.865,31 dolar

Satış: 1.865,70 dolar

Gram

Alış: 988,30 lira

Satış: 988,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.581,57 lira

Satış: 1.616,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.327,00 lira

Satış: 6.447,00 lira