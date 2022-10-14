Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,07 altında 18,5546'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 18,5860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,1460'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 20,9630'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından günü yüzde 0,6'lık düşüşle 112,5'ten tamamlarken, bugün 112,7 seviyelerine yükseldi. Dün 0,98'in üzerini gören avro/dolar paritesi ise bugün 0,9760 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın etkisiyle risk iştahının arttığını belirterek, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sona erecek tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin olası açıklamaların döviz piyasalarında oynaklığa neden olabileceğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışların öne çıktığını, ayrıca ABD'de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in altına inilmesi halinde 110,7'nin destek, 113'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.