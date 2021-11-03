Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de 5 gün süreyle sis ve pusun etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, bölgede de genellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pusun etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, görüş mesafesinde azalmaya neden olması beklenen sis ve pusun, 8 Kasım akşam saatlerine kadar devam edeceği ve olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Etiketler: Trabzon Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Meteoroloji
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