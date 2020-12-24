Vatandaşların, otomobillerinin üzerini ve ev ile iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlediği kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan yağışın sürdüğü Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, yetkililer bu yolu kullanacak sürücülere dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

