Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı da kar yağışıyla beyaza büründü.

Güzel manzaraların oluştuğu kentlerde, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

