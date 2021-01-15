Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu kar yağışıyla beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Beyaz örtüyle kaplanan Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da güzel manzaralar oluştu
Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı.
Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı da kar yağışıyla beyaza büründü.
Güzel manzaraların oluştuğu kentlerde, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.
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