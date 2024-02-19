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Güncel
AA 19.02.2024 09:41

Doğaseverler Kümbet Yaylası'ndaki Kar Festivali'nde buluştu

Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali yapıldı.

Doğaseverler Kümbet Yaylası'ndaki Kar Festivali'nde buluştu

Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı yaylanın Koçkayası mevkiinde bir otel işletmesince düzenlenen festivalde, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi. Giresun Doğa Sporları Kulübü'nün çadırlarla kamp kurduğu festival alanında Çotanak Off-Road Kulübü gösteri yaptı.

Katılımcılar kızaklar eşliğinde kayarak çocuklarıyla hoş vakit geçirdi. Festivalde ayrıca katılımcılara, bölgede pancar çorbası olarak bilinen yöresel lezzet karalahana çorbası ikram edildi.

Kümbet Yaylası'nda ilk festival

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, gazetecilere, kışın Kümbet Yaylası'nda ilk kez festival düzenlediklerini söyledi.

Kümbet Yaylası'nın Giresun'un en önemli marka değerlerinden biri olduğunun altını çizen Şenlikoğlu, "Yayla yaz mevsiminde çok yoğun oluyor ama bu kar festivaliyle kışın da buranın bir başka güzel olduğu tüm ülkemize gösterilmiş oluyor. Turizm sezonu burada 7-8 ay oluyordu, bu gibi etkinliklerle turizmin 12 ay olacağı gösterilmiş oluyor" dedi.

Şenlikoğlu, festivalde Giresun'un dışında Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'den de katılımcıların yer aldığını kaydederek, misafirlerin festivale ayrı coşku kattığını aktardı.

Festivale AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da katıldı.

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